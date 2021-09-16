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الخميس، 16-09-2021 05:10 م

السعودية تسجل 85 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 546336 إصابة.

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وأكدت وزارة الصحة السعودية أيضا تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 8645 حالة وفاة بكورونا في المملكة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 49 حالة تعافي جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 535309 أشخاص، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2382 والحالات الحرجة 405 حالات.

المصدر: روسيا اليوم

 

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