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الإثنين، 17-05-2021 08:59 م

السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

السعودية


الوكيل الإخباري - سجلت السعودية، اليوم الاثنين، 886 إصابة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

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وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 886 إصابة، لتصل حصيلتها الكلية إلى 433980 حالة، بينها 7892 نشطة، و1377 حرجة.


وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 13 مايو 1116 حالة، وفي 14 مايو 927، وفي 15 مارس 837، وفي 16 مايو 825.


وأفادت وزارة الصحة برصد 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7174 متوفيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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