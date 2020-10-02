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الجمعة، 02-10-2020 05:45 م

481 إصابة جديدة

السعودية : تسجيل 29 وفاة بكورونا

كمط
توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 29 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد و481 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ 4823، فيما أصبح عدد الحالات المسجلة في السعودية 335578، من بينها 10407 حالات نشطة، منها 970 حالة حرجة، كما تم تسجيل 602 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 320348 شخصا.

 

المصدر : بترا 

 

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