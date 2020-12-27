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الأحد، 27-12-2020 07:54 م

السعودية تسمح بسفر الأجانب وفق هذه الشروط

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، الأحد، السماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا.
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بحسب صحيفة "عكاظ" سمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كوفيد 19 في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن "هذه التعليمات لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور، وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة، ويجب على الناقلات التنسيق مع الإدارة العامة للنقل الجوي . 

 




 

 


 

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