السعودية تشدد بشأن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة السعودية أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة متحورات الفيروس، داعية الجميع لأخذ الجرعتين من اللقاح لتعزيز الحماية هذه المتغيرات.



وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1289حالة مؤكدة وتعافي 1299 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11358 حالة منها 1395 حالة حرجة.

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وكشفت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 523397 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 503827 حالة.

وفي ما يخص الوفيات تم تسجيل 12 حالة، حيث وصل إجمالي عددها في المملكة إلى 8212 حالة.

المصدر : روسيا اليوم