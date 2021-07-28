الأربعاء 28-07-2021
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الأربعاء، 28-07-2021 06:11 م

السعودية تصدر تحديثاً جديداً لإجراءات سفر المواطنين إلى الخارج

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الوكيل الاخباري - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فان التعميم الذي صدر اليوم الاربعاء، ينص على السماح لشركات الطيران بسفر المواطنين على الرحلات الدولية بشرط أن يكونوا قد تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة، على أن يستثنى من ذلك المسافرون الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة تقديم وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافون ومن لم يمض على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب وحصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة.

 




 

 


 

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