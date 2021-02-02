الثلاثاء 02-02-2021
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الثلاثاء، 02-02-2021 08:03 م

السعودية تعلق الدخول إليها لغير المواطنين والدبلوماسيين من 20 دولة - اسماء

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الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية، الثلاثاء، تعليق السماح بالدخول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم من 20 دولة، بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد في تلك الدول، اعتبارا من الأربعاء المقبل.
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وقالت وزارة الداخلية السعودية "لأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في البلاد، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بالدخول، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من(الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، والولايات المتحدة، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، والمملكة المتحدة، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان).

ويشمل التعليق القادمين من دول أخرى إذا كانوا مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يوماً السابقة لعودتهم إلى السعودية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

 




 

 


 

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