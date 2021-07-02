الجمعة 02-07-2021
الوكيل الاخباري

مؤشر ملموس للتخلص من الحظر الليلي

الأرصاد العالمية تحذر من الارتفاع القياسي بدرجات الحرارة

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

زراعة الأغوار الشمالية تدعو لتنظيم عمليات الري

بلاغ رسمي قريبا حول 'عطلة العيد'

العراق .. تشكيل خلية أزمة لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في نابلس

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

لبنان.. إخلاءات سبيل جديدة في قضية انفجار المرفأ

ضربة شمس تودي بحياة طفل في إربد

عاجل

4 وفيات و458 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الجمعة، 02-07-2021 03:19 م

السعودية تقترب من تسجيل نصف مليون إصابة بكورونا

60defe444236047a1339d742
توضيحية


الوكيل الإخباري - تقترب السعودية من حاجز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، بعد مضي قرابة 490 يوما على تسجيل أول حالة إصابة كانت لمواطن قادم من إيران عبر البحرين في تاريخ 2 مارس 2020.

وبحسب آخر أرقام كورونا في المملكة العربية السعودية  التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية، فإن إجمالي الإصابات بلغ 489126 حالة، المتعافون منهم 469120 حالة، وحالات الوفاة 7832 حالة وفاة.

اضافة اعلان


كما كشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 12174 والحالات الحرجة 1389 حالة.
وعلى صعيد متصل، فقد تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا 18 مليون جرعة حتى الآن، تم إعطاؤها عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كل مناطق السعودية.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفيات

5 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

DF1Yj3idmdopDw9CpZ1M1DOJ6stacFNkWUBj8jfE

غزة: تسجيل ثلاث وفيات و108 إصابات بفيروس كورونا

127-191955-bahrain-quick-corona-pharmacies_700x400

بريطانيا.. تزييف نتائج اختبار كورونا باستخدام المشروبات الغازية والفواكه!

1-1361728

حصيلة الوفيات بكورونا في الهند تتخطى عتبة الـ400 ألف

60cf19474236045626299892

الصين: 1.24 مليار شخص تلقوا لقاحات مضادة لكورونا

w

البرتغال تعيد حظر التجول الليلي في 45 بلدية

أخبار متعلقة
609154064236045f6b1de767

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1470 إصابة

kjhg

السعودية تسجل 1239 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

COVID19_Vaccine_1200x666

كورونا.. دولة عربية تطعم سكانها بأكثر من 16 مليون جرعة حتى الآن

2020-05-05T000000CO

السعودية تسجل 18 حالة وفاة بكورونا

60c601124c59b73817221013

السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السع

18 وفاة جديدة بكورونا في السعودية