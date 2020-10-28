الأربعاء 28-10-2020
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الأربعاء، 28-10-2020 01:39 ص

السعودية تقرر صرف مبلغ نصف مليون ريال لعائلة كل شخص يتوفى بكورونا

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الوكيل الاخباري - اقر مجلس الوزراء السعودي بجلسة ترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز صرف مبلغ مقداره 500000 ريال سعودي لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا .

وشمل هذا القرار العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) . 

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