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الأحد، 14-02-2021 08:27 ص

لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي

السعودية.. تمديد قيود كورونا 20 يوما إضافيا

كون
العلم السعودي


الوكيل الإخباري - قررت السعودية تمديد القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس كورونا على التجمعات والأنشطة الترفيهية ودور السينما وخدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي مدة 20 يوما قابلة للتمديد.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن هذه الخطوة جاءت ضمن الجهود "لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصا مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة".

 

وحسب المصدر، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة 20 يوما إضافيا بدءا من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي:
 1 - لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصا.
2 - إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
3 - إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.
4 - تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.
كما نوه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.
وجاء القرار الأخير تمديدا لمجموعة من الإجراءات فرضتها السلطات السعودية في 3 فبراير وشملت إغلاق دور السينما والصالات والمراكز الرياضية. 
وقالت الصحة السعودية أمس السبت إن الوضع الحالي لإصابات كورونا في المملكة لا يتطلب إجراءات أشد مما اتخذ.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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