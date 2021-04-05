السعودية تواجه ارتفاعا مستمرا في إصابات كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيلها 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 6 وفيات ناجمة عن المرض وسط ارتفاع مستمر في عدد الحالات النشطة والحرجة.

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وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 695 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 393377 إصابة.



وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملموسا، وبلغ يوم 1 أبريل 590 حالة، وفي 2 أبريل 728، وفي 3 أبريل 684، وفي 4 أبريل 673، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.

ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا مستمرا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 6169 الأحد إلى 6368 الاثنين، بينما يبلغ عدد الإصابات الحرجة 836 حالة بعد أن كان أمس على مستوى 782.



وأفادت وزارة الصحة برصد 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6704 متوفين.



واستقر مؤشر الوفيات الجديدة منذ أسابيع كثيرة عند مستويات أقل من 10 حالات، وبلغ في 1 أبريل 7، وفي 2 أبريل 8، وفي 3 أبريل 6، وفي 4 أبريل 7.



كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في السعودية وصل إلى 380305 أشخاص، بعد تسجيل 489 حالة شفاء جديدة.



وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.



المصدر : روسيا اليوم