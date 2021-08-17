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الثلاثاء، 17-08-2021 09:21 ص

السعودية.. عقوبة عدم التزام الكمامة قد تصل إلى 200 ألف ريال

السعودية


الوكيل الإخباري - حددت هيئة الترفيه السعودية الغرامات المالية المترتبة على 17 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا، تبدأ من 1000 ريال كحد أدنى، ويصل بعضها إلى 200 ألف ريال.

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وأفادت صحيفة "الوطن" السعودية بأنه "حسب قائمة المخالفات الخاصة بهيئة الترفيه، المعروضة عبر المنصة الوطنية للمخالفات، و المتعلقة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للجائحة، تبلغ غرامة إدخال غير الملتزمين بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم المنشآت 2000 ريال (533 دولارا أمريكيا) في حدها الأدنى، وتصل إلى 200 ألف ريال (53328 دولارا أمريكيا) بالحد الأقصى".


وقالت الهيئة في قائمة المخالفات إن غرامة إدخال المؤسسات لغير الملتزمين بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف تبلغ 10000 ريال بالحد الأدنى و200 ألف ريال بالحد الأقصى.


وأضافت أن غرامة عدم ارتداء المواطن للكمامة في الفعاليات أو المؤسسات تبلغ 1000 ريال كحد أدنى و100 ألف ريال بالحد الأقصى.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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