الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

استشهاد ثلاثة صيادين إثر قصف مركبهم في غزة

الضمان: إعفاءات من الفوائد والغرامات

الهواري : نرجح جعل لقاح كورونا مطعوماً سنوياً

مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

مواطنون عبر برنامج الوكيل : اخذنا لقاح كورونا وننصح الجميع بالذهاب واخذ المطعوم

أسعار الذهب الأحد 7/3/2021

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

زريقات : وقف استقبال مراجعي العيادات الخارجية قد يستمر 3 أسابيع

الأحد، 07-03-2021 09:39 ص

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

2020-06-22T052509Z_1772285151_RC25EH9VGSR8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI (1)
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الحياة الطبيعية، بعد إغلاق استمر فترة بسبب جائحة كورونا.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

واستثنى القرار استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر.

كما تقرر بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا.

وأكد المصدر من وزارة الداخلية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة.

ونوه على أنه ستتم زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 379474 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 6524 حالة وفاة، و370300 حالة شفاء، و2650 حالة نشطة، منها 494 مريضا في حالة حرجة.

اضافة اعلان
 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت

الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

مصر

مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

6043e0fb42360422a169147b

المغرب.. 3 وفيات جديدة بكورونا

4166133751593177765 (1)

البرازيل.. 1555 وفاة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

أميركا توزع نحو 88 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

66

رفع أمر البقاء في المنازل بمقاطعة أوتناريو الكندية

أخبار متعلقة
كون

السعودية.. تمديد قيود كورونا 20 يوما إضافيا

1035271243_252_579_2966_2047_1000x541_80_0_0_e9d7aedad65b46145eac5bd3b3176768

شاب سعودي يزعم امتلاكه علاجا لكورونا.. والشرطة تتدخل

20200725131810020

السعودية .. إصابات كورونا الجديدة أكثر من 360

cb79b0dd-12f2-4426-aeb4-31b0d2e1f363_16x9_1200x676

السعودية تسجل ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية بكورونا

elaosboa12974

الصحة السعودية تُسجّل 317 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا-أمريكا-3

ارتفاع منحنى إصابات كورونا في السعودية