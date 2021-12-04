السعودية: عودة الطلاب للتعليم الوجاهي اعتباراً من الغد



الوكيل الاخباري - أعلنت عدد من مديريات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية استعدادها لاستقبال الطلاب "وجاهياً" للفصل الدراسي الثاني، اعتباراً من صباح غد الأحد.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن القرار يسري على جميع المراحل الدراسية باستثناء المرحلة الابتدائية ورياض الاطفال، التي ستستمر بالعملية التدريسية عن بعد، فيما أعلنت مديريات التربية عن التزامها بسلسلة من الإجراءات الاحترازية المعتمدة لسير العملية التعليمية وجاهياً.

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