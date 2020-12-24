الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 04:41 ص

السعودية : لا تغيير على خطط توزيع اللقاح ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية عدم رصد أي دخول للفيروس المتحور من كورونا 19، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها ومنها إيقاف الرحلات الدولية جميعها استباقية تهدف لحفظ سلامة المواطن والمقيم والتقليل من فرص وصول الفيروس المتحوّر.

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وأكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحافي عقده مع مجموعة من المختصين أن جميع الدراسات الحالية تؤكد أن التحور المرصود لم يثبت تأثيره على قوة الفيروس وشدة الإصابة به.


وأضاف: «كما لم يثبت أنه مؤثر على فاعلية اللقاحات الحالية التي تعد فعالة ضده، إلا أن بعض الدراسات أشارت باحتمالية إلى أن يكون التحوّر له أثر على سرعة انتشار الفيروس لكنها غير مؤكدة حتى الآن».

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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