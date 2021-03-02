السعودية : لا حج بدون لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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وجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم لقاح كورونا «كوفيد ١٩» واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة.وقال الربيعة في تعميم : عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام ١٤٤٢ وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة. عليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا كوفيد ١٩ للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج.