الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 02:18 م

السعودية معرضة للموجة الثانية من كورونا

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الوكيل الاخباري- قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إنه "يتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد خلال الأسابيع المقبلة في حال التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدد من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية بسبب عدم الالتزام بالتباعد أو التهاون في لبس الكمامة، وذلك خلال تدشينه عددا من المشاريع الصحية. 

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وأضاف أن السعودية "تعتبر أحد أفضل دول العالم في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، حيث رأينا استقرارا في حالات "كورونا" المسجلة، وانخفاضا أيضا في حالات الرعاية المركزة، لكن أؤكد أنه يجب الاهتمام بتطبيق الاحترازات".

 

المصدر: سبوتنيك

 


 




 

 


 

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