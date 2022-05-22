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الأحد، 22-05-2022 07:18 ص

السعودية.. منع السفر إلى 16 دولة بسبب كورونا

السعودية


الوكيل الإخباري - كشفت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قائمة الدول الممنوع سفر المواطنين إليها بسبب تفشي كورونا، وضمت القائمة 16 دولة.

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وكشفت أن هذه الدول هي لبنان، سوريا، تركيا، إيران، أفغانستان، الهند، اليمن، الصومال، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، إندونيسيا، فيتنام، أرمينيا، بيلاروس، وفنزويلا، حسب صحيفة "عكاظ".


وكانت الجوازات قد أوضحت اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج السعودية، وهي أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.


وشددت على أن الهوية الوطنية في "أبشر" و"توكلنا" لا تمكن من السفر إلى خارج السعودية، ويجب إحضار أصل البطاقة، مؤكدة أن سجل الأسرة هو وثيقة إثبات للتابعين داخل السعودية ولا يُمكِّن حامله من السفر لدول الخليج.


كما شددت الجوازات على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج السعودية، وهي تلقي ثلاث جرعات من لقاحات كورونا، أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية (ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا).


وفي ما يخص الفئة العمرية من 16 عاما حتى 12 عاما يشترط الحصول على جرعتين، بينما الفئة العمرية أقل من 12 عاما يشترط وجود بوليصة تأمين ضد "كوفيد-19".


كما نبهت الجوازات إلى ضرورة التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر إليها في حال تتطلب تأشيرة دخول.

 

البيان


 




 

 


 

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