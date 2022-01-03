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الإثنين، 03-01-2022 01:36 م

السعودية: موجة ارتفاع تعد الأعلى بانتشار كورونا

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الوكيل الإخباري - تشهد المملكة العربية السعودية، موجة ارتفاع تعد الأعلى في انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل المنحنى الوبائي للفيروس تسارعا عاليا في الارتفاع، في ظل موجة تفش عالمية.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، "أن منحنى الوباء في السعودية يشهد موجة ارتفاع تواكب ما يحدث عالميا، متوقعا زيادة في الارتفاع خلال الأيام المقبلة".


وأعلنت الوزارة سابقا تقليص الفترة الزمنية لأخذ الجرعة التعزيزية إلى 3 أشهر من تاريخ التطعيم بالجرعة الثانية.


وسجلت السعودية، أمس الأحد، 1024 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة.


وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، قبل ثلاثة أيام، إعادة الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، اعتباراً من الخميس الماضي.


كما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي، إعادة تطبيق التباعد الجسدي بين المعتمرين .


وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن القرار نابع من حرص قيادة المملكة على صحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من مصلين ومعتمرين وزائرين.

 

بترا


 




 

 


 

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