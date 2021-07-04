الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صرف رواتب متقاعدي الضمان مباشرة قبل عيد الأضحى

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأردن توقع اتفاقية تعاون أمني مع قطر

تنويه حول تعطل شاحنة على مخرج نفق المدينة الطبية

الحكومة تؤكد على أن صرف الرواتب قبل العيد

الخصاونة يشدد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام الفوترة الوطني

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بعد 27 عاماً من الانتظار ديوان الخدمة يدعوها للتعيين

إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سورية

عاجل

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأحد، 04-07-2021 04:11 م

السعودية: 1173 إصابة جديدة بكورونا

1621086009941305000


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1389 حالة، ووفاة 13 حالة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

اضافة اعلان

 

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم الأحد، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في البلاد 492785 إصابة، من بينها 11970 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1348 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.


في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 472939 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7876 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وفيات

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

3273655_1600269952

نصف وفيات متحور دلتا في بريطانيا ملقحون بجرعتين

6001504a4c59b70859008418

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

download

تحذير لغير الملقحين.. قد تتحولون إلى 'مصانع لمتحورات جديدة'

1140-vaccine-injection.imgcache.rev.web.1100.633

خبر سار.. لقاح كورونا أحادي يثبت فاعليته ضد متغير دلتا

dec80b5f-5d2e-492e-b88c-e47b6ca42cb5

نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا

أخبار متعلقة
000_1TU73P

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1000 إصابة

60881aaa42360460bb50148a

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1315 إصابة

LYNXNPEH5P03D_L

إندونيسيا تسجل 21095 إصابة جديدة بكورونا

609154064236045f6b1de767

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1470 إصابة

2020-05-05T000000CO

السعودية تسجل 18 حالة وفاة بكورونا

020f8e56-6e5a-443d-a27d-0764ec2f1847

3.8 مليون وفاة حول العالم و176 مليون إصابة بكورونا