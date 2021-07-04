السعودية: 1173 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1173 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1389 حالة، ووفاة 13 حالة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم الأحد، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في البلاد 492785 إصابة، من بينها 11970 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1348 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.



في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 472939 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7876 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم