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الجمعة، 16-10-2020 06:14 م

يرتفع عدد الوفيات إلى 5144 حالة

السعودية .. 17 وفاة جديدة بكورونا

سو
توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5144 حالة.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية نقلا عن الوزارة، فإن عدد الحالات المؤكدة التي تم تسجيلها اليوم بلغت 433 حالة، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد الى 341495 من بينها 8556 اصابة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، منها 835 اصابة حرجة، كما سجلت 468 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 327795 حالة.

 

المصدر : بترا

 

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