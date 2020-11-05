السعودية ..18 وفاة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والرقم الأعلى (67) إصابة تم تسجيله في الرياض، تليها كل من مكة المكرمة 51 إصابة والمدينة المنورة 50 إصابة.

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كما أفادت بتسجيل 474 حالة تعاف، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 336068.





وذكرت الوزارة في تقريرها اليوم، أنه تم أيضا تسجيل 18 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء انتشار الفيروس 5489. أما إجمالي الإصابات فبلغ 349386.

المصدر : روسيا اليوم

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