السبت 20-02-2021
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السبت، 20-02-2021 04:41 م

325 إصابة

السعودية.. 3 وفيات جديدة بكورونا

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علم المملكة العربية السعودية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 325 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 374 ألفا و691 حالة.

كما سجلت الوزارة 382 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 365 ألفا و745 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6457 حالة، بإضافة 3 حالات وفاة جديدة اليوم السبت.

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ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بارتداء كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.


في غضون ذلك، كشفت وزارة الصحة السعودية أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح الوباء، لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، حاثة الجميع على التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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