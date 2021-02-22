السعودية .. 5 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض، و318 حالة شفاء منه.

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وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 327 إصابة، لتصل إلى مستوى 375333 حالات، بينها 2455 نشطة و479 حرجة.



ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 18 فبراير 327 حالة، وفي 19 منه 337، وفي 20 فبراير 325، وفي 21 فبراير 315، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.



وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6466 متوفيا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 18 فبراير 5 حالات، و 19 فبراير 4، وفي 20 فبراير 3، وفي 21 فبراير 4.



كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 366412 شخصا، بعد تسجيل 318 حالة شفاء جديدة.



وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر : روسيا اليوم

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