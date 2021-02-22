الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

سلطنة عُمان تعلق دخول القادمين من 10 دول

ايطاليا: انخفاض إصابات كورونا اليومية

قرار مرتقب بشأن صلاة الجمعة بعد توصية الحظر الشامل

مواطنون يشكون عدم توفر أسرّة بمستشفى الملك المؤسس

وزير الصحة : قرارات حاسمة خلال 48 ساعة

المملكة على موعد مع منخفض جوي

النعيمي : التعليم المتمازج لم يعد ترفاً

عبيدات يوضح حول القرارات بشأن شهر رمضان

وزير الصحة : السلالة البريطانية هي السائدة بالأردن

إصابة تسعة أشخاص إثر حريق مطعم بالزرقاء

الإثنين، 22-02-2021 08:55 م

327 إصابة

السعودية .. 5 وفيات جديدة بكورونا

6033bd7d42360460575077a8
الرياض


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع رصد 5 وفيات ناجمة عن المرض، و318 حالة شفاء منه.

اضافة اعلان

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 327 إصابة، لتصل إلى مستوى 375333 حالات، بينها 2455 نشطة و479 حرجة.


ويأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم 18 فبراير 327 حالة، وفي 19 منه 337، وفي 20 فبراير 325، وفي 21 فبراير 315، وهذا المستوى أدنى بكثير من مؤشرات صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.


وأفادت الوزارة برصد 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6466 متوفيا.
وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة يوم 18 فبراير 5 حالات، و 19 فبراير 4، وفي 20 فبراير 3، وفي 21 فبراير 4.


كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19"في المملكة وصل إلى 366412 شخصا، بعد تسجيل 318 حالة شفاء جديدة.


وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202124142928632867087

سلطنة عُمان تعلق دخول القادمين من 10 دول

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

ايطاليا: انخفاض إصابات كورونا اليومية

جونسون

بريطانيا .. جونسون يعلن رفع قيود الإغلاق العام بـحذر

6033d87a29f9d

بريطانيا تعرض خطة لرفع جميع قيود كوفيد-19 بحلول أواخر حزيران

2202120115258651375096

الكويت تغلق المنافذ الحدودية البرية والبحرية

كورونا-2-1-1200x675

الإمارات: 15 وفاة و2105 إصابات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
قط

قطر .. أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 6 أشهر

thumbnail_image001

تونس .. إصابة 600 طفل أقل من عامين بكورونا

ق

قطر: تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 6 أشهر

كورونا-2-1-1200x675

البرتغال تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا

iStock-1214067137-e1587975328412

تحذير .. خطأ بالغ الخطورة يرتكبه المعافون من كورونا يسبب عودة الإصابة والوفاة

فحص-كورونا-الاردن

6 وفيات و 268 إصابة بكورونا في غزة