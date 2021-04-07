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الأربعاء، 07-04-2021 08:33 م

وسط ارتفاع ملحوظ للحالات النشطة

السعودية .. 783 إصابة جديدة بكورونا

رياض
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسط ارتفاع ملحوظ ومستمر للحالات النشطة.

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وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 783 لتصل إلى مستوى 394952 حالة.


وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعا ملموسا، وبلغ يوم 2 أبريل 728 حالة، وفي 3 أبريل 684، وفي 4 أبريل 673، وفي 5 أبريل 695، وفي 6 أبريل 792، ما يمثل أعلى حصيلة منذ 7 أشهر أخيرة.

 

لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.


ومع ذلك تواجه السعودية ارتفاعا مستمرا في عدد الحالات النشطة التي ازدادت من 6686 الثلاثاء إلى 7044 الأربعاء، بينما يبلغ عدد الإصابات الحرجة 852 حالة بعد أن كان أمس على مستوى 846.


وذكرت وزارة الصحة أنها قامت برصد 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 6719.


واستقر مؤشر الوفيات الجديدة منذ أسابيع كثيرة عند مستويات أقل من 10 حالات، وبلغ في 2 أبريل 8 حالات، وفي 3 أبريل 6، وفي 4 أبريل 7، كما تم تسجيل 7 متوفين يوم 5 أبريل ونفس العدد في 6 أبريل.


وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 381189 شخصا، بعد تسجيل 417 حالة شفاء جديدة.


وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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