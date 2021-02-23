الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزرقاء: 4 آلاف شخص تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

نقيب الفنين لـ الوكيل : السقار اجرى عملية لبتر اصبع قدمه

عبيدات ينفي لـ الوكيل التوصية بفرض حظر التجول لمدة يومين اسبوعيا

الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والخريسات والحوامدة وخمش والبطوش

ضبط شخصين غير ملتزمين بالحجر المنزلي في الزرقاء

إطلاق الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ تشرين الأول

تراجع أسعار الذهب عالميا

محافظ الطفيلة يوعز بمتابعة تطبيق أوامر الدفاع والاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 23-02-2021 04:09 م

إعداد خطة وطنية لتلقيح الشعب السوري

السفير السوري لدى موسكو: سوريا تستعد لاستلام لقاح سبوتنيك V

6034e7b442360414dd359cc1
توضيحية


الوكيل الإخباري - قال السفير السوري لدى موسكو، رياض حداد، الثلاثاء، إن وزارة الصحة السورية أنجزت كافة الإجراءات المطلوبة من أجل اعتماد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وأضاف السفير في تصريحات صحافية ، أن وزارة الصحة في بلاده "مستعدة لاستلام الدفعات الأولى من لقاح "سبوتنيك V" التي سيقدمها الأصدقاء الروس لسوريا".
وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بإعداد خطة وطنية لتلقيح الشعب السوري ضد فيروس كورونا.


وتم اعتماد لقاح "سبوتنيك V" في عدد من الدول العربية، بينها فلسطين والجزائر وتونس والإمارات.


ويعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم تسجيله في العالم، في 11 أغسطس العام الماضي.
وبالإضافة إلى ذلك سجلت روسيا لقاحين آخرين، آخرها لقاح "كوفيفاك"، السبت الماضي، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل لقاح "Epivakkorona" (إيبيفاكورونا).

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيروس-كورونا-في-مصر

الصين تقدم لقاحات كورونا مجانية لـ53 دولة

لقاح كورونا روسيا

روسيا: تسجيل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ تشرين الأول

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

منظمة الصحة توضح الحالة التي يكون فيها لقاح كورونا عديم الفائدة

446d44ca-7c2a-483a-8447-223fcec3a9d1

فلسطين .. 10 وفيات جديدة بكورونا

تلف

السعودية.. 4 وفيات جديدة بكورونا

121-184455-smoking-coronavirus-quit_700x400

حقيقة دور التدخين في مقاومة فيروس كورونا

أخبار متعلقة
6016a8234c59b73d563d5051

روسيا تتفاوض مع أفغانستان حول تصدير لقاح سبوتنيك V

روسي

روسيا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا

رو

روسيا .. 575 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

ن

فلسطين ستحصل على 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V

600fd5e34236043ca6548b4c

روسيا .. أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا خلال الأشهر الثلاثة الماضية

112020414321236434754

5 وفيات و 470 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين