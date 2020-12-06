الأحد 06-12-2020
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الأحد، 06-12-2020 08:03 م

السلطات التونسية تقرر تمديد الحظر بسبب كورونا حتى 31 آذار

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية تمديد الحظر الشامل حتى 31 آذار المقبل من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا في جميع المحافظات.
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واتخذت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا القرار، وفق بيان صحفي اليوم الاحد، بعد جلسات عمل مع ممثلي الوزارات والقطاعات والهيئة العلمية، اضافة الى مواصلة منع إقامة المعارض التجارية والمنتديات والمؤتمرات.

كما تقرر تعديل الاجراءات الخاصة بالنسبة للوافدين إلى تونس، بما في ذلك الاجراءات الخاصة بالرحلات غير المنتظمة والاقامة القصيرة التي لا تتجاوز الخمسة ايام مع اجبارية الاستظهار بتحليل سلبي لا يتعدى 72 ساعة مع مراعاة الحالات الاستثنائية من قبل لجنة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة.

 




 

 


 

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