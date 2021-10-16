السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 03:28 م

السلطات الروسية تعلن عن مستوى المناعة الجماعية وعدد الذين تلقوا لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري- قال المركز الروسي لمكافحة تفشي وباء كورونا، إن المناعة الجماعية في روسيا وصلت مستوى 45% حتى تاريخ 15 أكتوبر الجاري.

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واضاف المركز الروسي لمكافحة الوباء، في بيان اليوم السبت، أنه "حتى 15 أكتوبر، تم التطعيم بالمكون الأول (الجرعة الأولى) 51 مليون شخص، وتلقى 47.5 مليون شخص التطعيم بالمكون الأول والثاني، ويقدر مستوى مناعة القطيع في روسيا بنحو 45%".

وبلغت نسبة المناعة الجماعية في موسكو 61%، وفي المناطق المجاورة لمدينة موسكو 64%، وفي مدينة بطرسبورغ 58%.

وشددت السلطات الروسية باستمرار على أن التطعيم هو الطريقة الأكثر نجاحا للحماية من فيروس كورونا.

ووفقا لوزير الصحة، ميخائيل موراشكو، فإن نسبة المطعمين بين المرضى بـ"كوفيد-19" والذين يعانون من أعراض خطرة أقل من 0.03%، في حين أن الغالبية العظمى من مرضى كوفيد-19 في المستشفيات غير مطعمين بلقاح كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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