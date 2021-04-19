الإثنين 19-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

محاضرة في إربد عن فضائل شهر رمضان

مالية الأعيان تزور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

قانونية النواب تدرس إلغاء إنشاء سجل إلكتروني بالذمة المالية

الأغوار الجنوبية تناقش الخطة التطويرية للمديرية

صحة إربد: 140 الف شخص تلقوا لقاح كورونا

عجلون: 10300 مواطن تلقوا لقاح كورونا

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

نحو 36 ألف حالة كورونا نشطة في الأردن

14.06 % فحوصات كورونا الايجابية في الأردن الاثنين

وزير الثقافة يلتقي رئيس اتحاد الناشرين

الإثنين، 19-04-2021 04:38 م

السماح لجميع سكان الولايات المتحدة بالتطعيم ضد كورونا

607d5dd44236044c7e24cb7e


الوكيل الإخباري- يستطيع جميع سكان الولايات المتحدة، بدءا من اليوم الاثنين، تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث تتواصل حملة التطعيم ضد الفيروس بسرعة.

اضافة اعلان
 

وجاء ذلك بعد تمكن نحو 50.4% من الأميركيين الذين تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، من تلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل، و32.5% تلقوا الجرعتين، خصوصا الكبار في السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ65 عاما، وفق ما أعلنت عنه يوم الأحد الوكالة الفدرالية للصحة العامة في البلاد، حيث أنه في المجمل، أعطيت جرعة واحدة على الأقل لأكثر من 131.2 مليون شخص بالولايات المتحدة، وتعتزم السلطات السماح اعتبارا من اليوم لجميع المواطنين بتلقي اللقاح.

 

وبالرغم من تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، الثلاثاء الماضي، إثر اكتشاف ست حالات لنساء أُصبن بجلطات دموية خطيرة بعد تلقيهن هذا اللقاح، إحداهن توفيت، تتواصل حملة التطعيم في الولايات المتحدة، إذ أن تعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" لن يؤثر على وتيرة الحملة، لأنه  لا يمثل سوى جزء صغير من اللقاحات المستخدمة، بحسب وكالة "فرانس برس".

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيروس-كورونا-1

اليمن: إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا

فيروس-كورونا-ينتقل-إلى-فيتنام-و-سنغافورا-1

إيران: ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا

b7697197d47585a15a9b9d15d20ae09d

غزة: 998 اصابة جديدة بكورونا

db53d61bddbcad733c0b97ba0e96df56_M

النمسا تعلن عن شراء لقاح سبوتنيك الروسي

ع

30 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

RNA-COVID-vaccine-lg_0

ما الذي حدث لأميركي "من لبنان" حقنوه بلقاحين مختلفين؟

أخبار متعلقة
11-163 (1)

'أسترازينيكا' تطور لقاحا لسلالة جنوب أفريقيا قد يكون جاهزا بنهاية العام‎

60783fcf423604176e08cf4a

طهران توقع اتفاقية مع روسيا لتوريد 60 مليون جرعة من اللقاح 'سبوتنيك v'

3202124104253453799320

الصحة العالمية تحذر من قيام جماعات إجرامية بعروض لتزويد لقاحات كورونا

17-6-1200x675

180 دولة تعلن التزامها بتوزيع عادل للقاحات كورونا

620202992454243105249

روسيا تسجل 9299 اصابة جديدة بكورونا

إيطاليا

إيطاليا تسجل 23832 إصابة و401 وفاة جديدة بفيروس كورونا