السودان يلوح بالإغلاق الكامل بسبب أوميكرون

الوكيل الإخباري - لوحت الحكومة السودانية، اليوم السبت، بفرض الإغلاق الكامل في البلاد، لمنع الانتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

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وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر لوّح بالإغلاق.



وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الإغلاق سيفرض إذا لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتوجيهات مجلس الأمن والدفاع المطالبة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.



ودعا المسؤول السوداني وزارة الصحة الاتحادية، إلى التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة تنامي وتحور فيروس كورونا.



وبيّن أن انتشار متحور "أوميكرون" قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، وأن اللجنة العليا للطوارئ تطلع لتنفيذ هذه التوجيهات.

سبوتنيك عربي







