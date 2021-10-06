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السويد تعلق استخدام لقاح مودرنا لمن تقل أعمارهم عن 31 عامًا

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الأربعاء، 06-10-2021 07:08 م

السويد تعلق استخدام لقاح مودرنا لمن تقل أعمارهم عن 31 عامًا

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الوكيل الاخباري- قررت السلطات في السويد، تعليق استخدام لقاح "مودرنا" المضاد لفيروس "كورونا" لمن تقل أعمارهم عن 31 عامًا.

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وذكرت وكالة يورونيوز الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنه تقرر وقف استخدام اللقاح لمواليد عام 1991 والأعوام التي تليه، مخافة حدوث أعراض جانبية من بينها زيادة مخاطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب أوغشاء القلب.


وأشارت إلى أن التقارير التي تحدثت بشأنها سلطات الصحة في السويد تؤكد في الوقت نفسه أن تلك الأعراض الجانبية نادرة الحدوث.

 

المصدر: بترا

 

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