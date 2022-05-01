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الأحد، 01-05-2022 01:28 م

السيسي: تجاوزنا أزمة كورونا وتلقينا إشادة عالمية

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن بلاده تجاوزت أزمة فيروس كورونا وتلقت إشادة عالمية بسبب الإجراءات التي اتخذتها.

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وأضاف السيسي، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد بمناسبة عيد العمال العالمي: "تجاوزنا أزمة كورونا، ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا، وأشادت بإجراءاتنا المتخذة المنظمات والجهات الدولية، التي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن".

وأشار إلى أنه تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة: "ولم نتوان عن دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لأصحاب الأعمال لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال أزمة كورونا".

وقال السيسي إن الدولة المصرية قامت بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، وقدمت المنح المالية للعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل اللازمة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي.

 

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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