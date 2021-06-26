الصحة الأرجنتينية: لقاح سبوتنيك V يقلل من الوفيات بنسبة كبيرة

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصحة الأرجنتينية، اليوم السبت، أن أخذ جرعة واحدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي يقلل من عدد الوفيات، عند الذين تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق، بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80 في المئة.

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وأجرت وزارة الصحة الأرجنتينية دراسة عن الموضوع وقالت في تقريرها، إن "النتائج الأولية من الدراسة التي أجرتها وزارة الصحة لتقييم فعالية اللقاحات المختلفة المستخدمة في الأرجنتين على المرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق تظهر أن استخدام جرعة واحدة فقط من "سبوتنيك V" أو "أسترازينكا" يقلل من الوفيات بنسبة 70-80%".



وأضاف التقرير الصادر عن الوزارة أنه مع أخذ جرعتين من هذه اللقاحات، ينخفض معدل الوفيات بنسبة تزيد عن 90%.



وشملت الدراسة 471682 شخصا تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.



وأشارت وزارة الصحة الأرجنتينية إلى أن قرار السلطات بتأجيل إدخال الجرعة الثانية من أجل ضمان تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين بجرعة واحدة كان كافيا. وتم اتخاذ نفس القرار في كندا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

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