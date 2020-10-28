الصحة : الأردن دخل مرحلة ذروة تفشي كورونا

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ، غازي شركس ، أن أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، أمس الثلاثاء "قياسية".

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وأشار شركس ، في تصريحات صحافية ، أن زيادة عدد الفحوصـــات المخبريّــة ، ساهم في قفزة واضحــة لأعداد الإصابات ، وزاد "أن المحطــات الثابتة الخاصة بإجراء الفحوصات ، ساهمت في كشف الإصابات النشطة".

وبيّن ، أن الأردن دخل في مرحلة ذروة تفشّي المرض ، وسنسجّل المزيد من الحالات خلال الأيام القادمة ، وبعدها ستتراجع الإصابات.

"تم اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الصحة ، بعد ارتفاع أعداد الإصابات ، من خلال زيادة أعداد الأسرّة ، واستقبال المصابين في المستشفيات الخاصة ، والخدمات الطبيّة الملكية، كما سيتم إنشاء مستشفيات ميدانية قريبا " ، وفق شركس .

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