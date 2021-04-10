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السبت، 10-04-2021 09:26 ص

الصحة الأمريكية: لم نجد رابطا بين تجلط الدم ولقاح جونسون أند جونسون

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الوكيل الإخباري- قالت أعلى سلطة صحيّة أميركية إنها لم تجد بعد رابطا ”سببيّا“ بين لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19 وجلطات الدم، في حين قالت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إنها تدرس الأمر بعد تسجيل أربع حالات محتملة.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في بيان ”في الوقت الحالي، لم نعثر على علاقة سببية مع التلقيح ونستمر في تحقيقنا وتقييمنا لهذه الحالات“.

وأوضحت الوكالة التنظيمية أنها على علم بأن ”عددا قليلا من الأفراد“ في الولايات المتحدة عانوا من جلطات دم وانخفاض مستويات الصفائح الدموية في الدم بعد تلقي لقاح جونسون أند جونسون.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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