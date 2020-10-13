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الثلاثاء، 13-10-2020 11:37 ص

الصحة الأوكرانية تدعو إلى تمديد الحجر حتى نهاية العام

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الوكيل الاخباري – دعت وزارة الصحة الأوكرانية إلى تمديد الحجر الصحي في البلاد حتى نهاية عام 2020، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت قناة "112 أوكرانيا" عن كبير أطباء الصحة في أوكرانيا فيكتور لياشكو، قوله: "اليوم سنجري اجتماعا حكوميا بشأن تمديد الحجر الصحي حتى 31 ديسمبر 2020".

وأضاف لياشكو أيضًا أنه نظرًا للوضع الوبائي في البلاد، فإن الحكومة مجبرة على مراجعة قيود الحجر الصحي الحالية.

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وفي وقت سابق، حثت وزارة التعليم الأوكرانية الجامعات على الانتقال إلى التعلم عن بعد بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.


وسجلت وزارة الصحة الأوكرانية خلال الأربع والعشرين الساعة الأخيرة 5133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات 5122 وعدد حالات الشفاء 116562 شخصا.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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