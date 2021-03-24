الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 03:33 م

تماشيا مع خطة الوزارة

الصحة الإماراتية: تقديم أكثر من 7.6 مليون جرعة من لقاح كورونا

صحة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تقديم 125,447 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7,603,328 جرعة.

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وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي "تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعيا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس".


كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراء 226,275 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


وأكدت تسجيل 2,196 حالة إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 446,594 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1,456 حالة.


وأشارت وزارة الصحة إلى شفاء 2,385 حالة جديدة لمصابين بكورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 429,573 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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