الإثنين 25-01-2021
الوكيل الاخباري

الملكة تنعى الفنان مهنا الدرة

فرنسا تلوح بفرض حجر صحي شامل

قطر: فحوصات كورونا تسهم بتراجع الإصابات اليومية

هونغ كونغ تخفف قيود الإغلاق الصحي

وفاة أشهر داعية مصرية جراء كورونا

إيطاليا تهدد باللجوء للقضاء لتأخر توريد لقاحات كورونا

السعودية: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 29 %

بريطانيا: 86 إصابة بكورونا المتحور

أميركا: إصابات كورونا تتخطى حاجز 25 مليونا

عبيدات يعلن ارتفاع إصابات السلالة الجديدة بكورونا في الأردن ويحذر المواطنين

الإثنين، 25-01-2021 12:07 ص

الصحة البريطانية: من المبكر إلغاء القيود المفروضة لاحتواء كورونا

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه مازال من المبكر الحديث عن إلغاء القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
اضافة اعلان

وأضاف هانكوك في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية البريطانية اليوم الاحد، إن القيود الحالية تساعد في خفض حالات الاصابة بالفيروس لكن سيمضي وقت طويل قبل ان تشهد البلاد تحقيق معدلات منخفضة بصورة كافية لتخفيف الإجراءات"، محذرا من أن قطاع 
خدمات الرعاية الصحية مازال يواجه ضغطا بسبب الفيروس.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 30004 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الاجمالي للإصابات الى 3647463.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، انه تم تسجيل 620 وفاة جديدة بالفيروس ما رفع اجمالي الوفيات الى 97939 .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
عيبنات-كورونا

تونس: 80 وفاة و 2059 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

كندا: 91 وفاة و 3874 إصابة جديدة بكورونا في أونتاريو وكيبيك

كورونا

فرنسا تلوح بفرض حجر صحي شامل

فحص-كورونا-الاردن

قطر: فحوصات كورونا تسهم بتراجع الإصابات اليومية

كورونا-غزة0000

هونغ كونغ تخفف قيود الإغلاق الصحي

D1gOQAmIQ55jb1X7n6l1aLcsnOYn1pvK3gkiDnWS

وفاة أشهر داعية مصرية جراء كورونا

أخبار متعلقة
كورونا

4 ملايين بريطاني تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

1202110202316404271030

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

120215143157441114686

جونسون: بريطانيا تواجه فترة عصيبة بسبب كورونا

5ff378ab96933

جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجددا في إنجلترا

رئيس-منظمة-الصحة-في-البرازيل-سنحصل-على-لقاح-كورونا-بحلول-يونيو-2021-

روسيا.. إصابة رئيس حكومة القرم بكورونا

كورونا-9-1583496549

253 وفاة بفيروس كورونا في تركيا و121 بأوكرانيا