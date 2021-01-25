الصحة البريطانية: من المبكر إلغاء القيود المفروضة لاحتواء كورونا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه مازال من المبكر الحديث عن إلغاء القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.وأضاف هانكوك في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية البريطانية اليوم الاحد، إن القيود الحالية تساعد في خفض حالات الاصابة بالفيروس لكن سيمضي وقت طويل قبل ان تشهد البلاد تحقيق معدلات منخفضة بصورة كافية لتخفيف الإجراءات"، محذرا من أن قطاعخدمات الرعاية الصحية مازال يواجه ضغطا بسبب الفيروس.الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 30004 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الاجمالي للإصابات الى 3647463.وأضافت الوزارة في بيان اليوم الأحد، انه تم تسجيل 620 وفاة جديدة بالفيروس ما رفع اجمالي الوفيات الى 97939 .