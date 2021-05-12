الصحة البريطانية: 11 وفاة و 2284 اصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 11 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، منخفضاً من 20 وفاة يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات الى 127640 وفاة.

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وقالت الوزارة في بيان أنه تم تسجيل 2284 إصابة جديدة بالفيروس منخفضا من 2474 اصابة من اليوم السابق، وهو ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 ملايين 441975 في عموم بريطانيا.



--(بترا)