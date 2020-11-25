الصحة التونسية: ذروة انتشار فيروس كورونا خلال شهري 1 و2 المقبلين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





توقع وزير الصحة التونسي فوزي المهدي إن تكون ذروة انتشار فيروس كورونا في بلاده خلال شهري كانون الثاني وشباط المقبلين.وقال المهدي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قررت مواصلة تطبيق الإجراءات المتخذة للحد من تفشي الفيروس الوباء.وأفاد مدير معهد باستور الهاشمي الوزير، أن الجهات الصحية المختصة في تونس بصدد متابعة اللقاحات المعلن عنها في العالم والتثبت من أعراضها الجانبية قبل اقتناء كمية منها، متوقعا الحصول على الدفعة الأولى من اللقاح خلال أشهر شباط وأيار وحزيران من العام المقبل، مؤكدا أن الفئات التي سيقع تطعيمها أوليا هي كبار السن والعاملون في القطاع الصحي والقطاعات الحيوية.