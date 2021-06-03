الصحة الروسية تعلن عن غياب موجة ثالثة لانتشار فيروس كورونا في روسيا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن روسيا لا تواجه موجة ثالثة لانتشار فيروس كورونا.



وحسب وزير الصحة فإن روسيا تشهد في الوقت الراهن انخفاض عدد حالات الإصابة بعدوى "كوفيد – 19" بين سكانها.

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وقال: "ليست هناك أية موجة ثالثة. والأوضاع هادئة حيث يسعى عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى الانخفاض. إلا أن هناك مناطق روسية مختلفة. ولكل منطقة خطة خاصة بها للخروج من الوباء".



جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.



يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، لم يستبعد إمكانية تخفيف القيود المفروضة على السكان بسبب انتشار وباء فيروس كورونا. إلا أنه اشترط لذلك خضوع 60% من سكان روسيا للتطعيم ضد "كوفيد – 19". وحسب موراشكو فإن تطعيم سكان البلاد، بمن فيهم الذين قد تعافوا من "كوفيد – 19"، سيسمح بتشكيل مناعة القطيع الجيدة والحفاظ على صحة المواطنين.

المصدر: روسيااليوم