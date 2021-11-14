الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

الصحة القطرية تحذر من زيادة إصابات كورونا بين المحصنين

استاذ اردني يحصل على عضوية لجنة جامعة كامبريدج البريطانية

الحكومة توضح .. الموظفين الذين ظهروا بمقاطع الفيديو ليسوا موظفين حكوميين

الملك ينعم على شخصيات بوسام مئوية الدولة

الصحة السعودية: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا

دورة حول إدارة التدريب بجامعة البلقاء

أبو علي يوعز بدراسة ملاحظات خبراء ضريبة الدخل

برامج وفعاليات رياضية وتوعوية للمراكز الشبابية بعجلون

بدء التجارب السريرية على لقاح مصري

أمسية شعرية بمناسبة مئوية الدولة بإربد

الأحد، 14-11-2021 08:08 م

الصحة السعودية: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا

6191191642360415714a76f7


الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة استطاعت أن تتفادى الموجات المتكررة من فيروس كورونا ومتحوراته.

اضافة اعلان

 

وأرجع المتحدث باسم الصحة، استقرار الأمور في السعودية بخصوص كورونا، إلى الثقة في خبراء المملكة الذين أمدوا الوزارة بالمعلومات المساهمة في صنع القرارات التي أدت لحماية أرواح الساكن في المملكة.

وأشار العبد العالي، إلى ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكورونا في بعض دول العالم وهو ما فرض إجراءات احترازية إضافية من جانب هذه البلدان، موضحا أن عدم تلقي الجرعة التنشيطية كان السبب وراء انتشار فيروس كورونا في هذه الدول.

 

المصدر: روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
INAF_20210212185235689

الصحة القطرية تحذر من زيادة إصابات كورونا بين المحصنين

e

بدء التجارب السريرية على لقاح مصري

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 63 وفاة و36517 إصابة بفيروس كورونا

كورونا السعودية

إجراء 2.9 مليون فحص كورونا في قطر

News-P-617091-637724288198380836

المغرب يعلن تعزيز مراقبة حدوده للتصدي لكورونا

202110130610171017

الصحة السورية تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني سينوفارم المضاد لكورونا

أخبار متعلقة
w

بلد عربي يسجل وفاة واحدة بكورونا

كورونا

إصابات كورونا ترتفع في قطر لليوم السادس على التوالي

824

فلسطين: 7 وفيات و530 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سشي

روسيا: مستويات قياسية بإصابات ووفيات كورونا

616d33164c59b7583a6affcd

لليوم الخامس على التوالي.. زيادة غير مسبوقة في إصابات كورونا بروسيا

616d14bc4236042c6e72f5c1

السعودية.. ماهي الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟