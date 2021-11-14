الصحة السعودية: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة استطاعت أن تتفادى الموجات المتكررة من فيروس كورونا ومتحوراته.

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وأرجع المتحدث باسم الصحة، استقرار الأمور في السعودية بخصوص كورونا، إلى الثقة في خبراء المملكة الذين أمدوا الوزارة بالمعلومات المساهمة في صنع القرارات التي أدت لحماية أرواح الساكن في المملكة.



وأشار العبد العالي، إلى ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكورونا في بعض دول العالم وهو ما فرض إجراءات احترازية إضافية من جانب هذه البلدان، موضحا أن عدم تلقي الجرعة التنشيطية كان السبب وراء انتشار فيروس كورونا في هذه الدول.

المصدر: روسيا اليوم