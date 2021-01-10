الأحد 10-01-2021
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الأحد، 10-01-2021 08:18 م

الصحة السعودية ترصد انحساراً في أعداد حالات كورونا

فيروس-كورونا-1


 الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة باتت ضمن قائمة الدول التي ترصد المزيد من الاستقرار والانحسار لأعداد حالات كورونا، وأن الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98 بالمئة.
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم تسجيل 5 وفيات و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6291 وفاة، و363809 إصابة.

ولفت العبدالعالي إلى أن الجرعات المعطاة للقاح بلغت 178337 جرعة حسب أولويات الفئات التي تم وضعها.


 




 

 


 

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