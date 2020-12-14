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الإثنين، 14-12-2020 03:36 م

الصحة السعودية تُسجّل 125 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين  عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ليصبح إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 360.013 حالة.

وقد رصدت وزارة الصحة السعودية تعافي 243 حالة إضافية، ليرتفع إجمالي حالات التعافي 350.792 حالة، بينما سجلت 11 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 6059 حالة وفاة.

ووفقاً لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ عدد الحالات النشطة 3162 حالة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

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المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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