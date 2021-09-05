الصحة السعودية تضيف جرعة لقاح كورونا ثالثة لفئات معينة

الوكيل الإخباري - كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية،محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن إضافة جرعة ثالثة من لقاح كورونا لفئات معينة.

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ونقلت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الأحد، عن العبد العالي، أن الفئات الأكثر احتياجا للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، هي الأشد حاجة صحيا في السعودية، والتي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.



وأكد العبد العالي أن بعض الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين من فيروس كورونا بجرعتين من اللقاح، بهدف الحماية من مضاعفات فيروس كورونا، موضحا أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا وصلت إلى 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.



ويشار إلى أن وزارة الصحة السعودية قد أكدت أن متحورات فيروس كورونا سريعة الانتشار، منادية بوجوب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها، مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية.

سبوتنيك عربي