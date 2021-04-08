الصحة السعودية توجه تحذيرا للمواطنين لمنع تفشي كورونا

الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تحذيرا هاما للمواطنين، لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد حذرت الوزارة "من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية" في المملكة.



وشددت وزارة الصحة على أهمية استمرار التقيد بهذه الإجراءات الاحترازية، "حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان".



ونصحت الوزارة جميع المواطنين، بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار اليوم، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات المتعلقة بوباء كورونا.

المصدر : سبوتنك