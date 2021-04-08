الخميس 08-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمانة : خصومات على الضرائب وإعفاء من الغرامات

تقليص ساعات الحظر الجزئي ليلاً في رمضان مطلب شعبي

هاجس كورونا والأسطح مجدداً.. مفاجأة عن انتقال الفيروس!

الصحة : ساعة الحظر تؤثر تراكميا على الوضع الوبائي

وفيات الخميس 8/4/2021

أسعار الذهب الخميس 8/4/2021

الصحة : مؤشرات نرصدها يومياً تدل على تحسن الوضع الوبائي

المملكة ترحب بقرار امريكا استئناف تقديم الدعم المالي لـ الأنروا

الارصاد : أجواء مستقرة اليوم في المملكة واستمرار تأثير المرتفع الجوي

بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الفلسطينية

الخميس، 08-04-2021 10:09 ص

الصحة السعودية توجه تحذيرا للمواطنين لمنع تفشي كورونا

im-205772


الوكيل الاخباري - وجهت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تحذيرا هاما للمواطنين، لمنع تفشي وباء كورونا المستجد.

اضافة اعلان

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فقد حذرت الوزارة "من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية" في المملكة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية استمرار التقيد بهذه الإجراءات الاحترازية، "حتى يصل المجتمع بإذن الله إلى بر الأمان".


ونصحت الوزارة جميع المواطنين، بالتواصل مع مركز "937" للاستشارات والاستفسارات على مدار اليوم، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات المتعلقة بوباء كورونا.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يفتتح حملة التلقيح ضد فيروس كورونا

لقاح

وزير الصحة البريطاني يوجه رسالة للبريطانيين بشأن لقاح كورونا

59bbd62e-b0c8-4cee-983c-b5d50b4cce2a_16x9_1200x676

هاجس كورونا والأسطح مجدداً.. مفاجأة عن انتقال الفيروس!

606eacd64c59b74ea46a0f65

رئيس وزراء الهند يتلقى جرعة ثانية من لقاح كورونا

606ea8c34c59b769a74e45f3

وفاة أكثر من 3600 عامل صحي أمريكي في العام الأول لكورونا

اعراض اللقاح 2

لماذا يصاب البعض بالأعراض الجانبية النادرة للقاحات كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب

أخبار متعلقة
رياض

السعودية .. 783 إصابة جديدة بكورونا

علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية .. ارتفاع طفيف بإصابات كورونا

3

السعودية تنفي تسجيل وفيات مرتبطة بلقاح كورونا

سعودية

السعودية تسجل 367 إصابة و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كوز

السعودية .. 6 وفيات جديدة بكورونا

علم-السعودية-المملكة-الرياض

السعودية: لم نتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو تخثر بسبب لقاح كورونا