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الأربعاء، 01-12-2021 10:15 ص

الصحة السعودية : رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون

السعودية 2


الوكيل الإخباري - صرّح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19) في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة “omicron” من الفيروس في المملكة السعودية، لمواطن سعودي قادم من إحدى دول شمال أفريقيا، وتم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

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ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة السعودية «وقاية» في التقصي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد -19) والسلالات المتحورة بشكل مستمر وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

 

عكاظ


 




 

 


 

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