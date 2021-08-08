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الأحد، 08-08-2021 09:03 م

الصحة السعودية: للتطعيم دور كبير في انخفاض وتيرة تفشي كورونا

كورونا السعودية


الوكيل الإخباري - أشارت السلطات الصحية السعودية إلى الدور الملموس الذي أداه التطعيم ضد فيروس كورونا في انخفاض وتيرة تفشي العدوى في أراضي السعودية في الآونة الأخيرة.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد الآن انخفاضا ملحوظا فيما يخص عدد الإصابات الجديدة، ولدى اللقاحات دور كبير في هذا الأمر.
وقال إن "جرعات اللقاح المعطاة في السعودية وصلت إلى مستويات مميزة"، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة إثر التطعيم في البلاد.


وحذر العبد العالي المواطنين من تصديق أي شائعات بهذا الشأن وأوصى باستكمال تطعيم من أصيب بالفيروس التاجي.


وأوضح المسؤول أن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات المعتمدة في السعودية (وهي "فايزر" و"أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" و"موديرنا") وصل حتى الآن إلى أكثر من 29.6 مليون جرعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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