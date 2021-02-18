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الخميس، 18-02-2021 05:04 م

وفاة 5 حالات

الصحة السعودية: نقترب من العودة إلى الحياة الطبيعية

ننن
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 371 حالة إضافية، ووفاة 5 حالات.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، بلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.029 حالة، من بينها 2562 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 493 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.


فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.017 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6450 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في المملكة 97.59%، ونسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 0.17%.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في المملكة.


وقالت الوزارة في تغريدة لها على "تويتر"، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز تلقي اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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