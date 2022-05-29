الأحد 29-05-2022
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الأحد، 29-05-2022 09:58 ص

الصحة السعودية ..408 إصابات جديدة بـ كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم (السبت) تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 413 حالة ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 766,196 حالة، من بينها 6408 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 80 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 750,645 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9143 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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عكاظ 

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